Психиатр рассказал, как Мандела выдержал 27 лет тюрьмы Психиатр объяснил, что Мандела выдержал 27 лет тюрьмы благодаря особым чертам характера

Фото: Greg Marinovich/Global Look Press

Нельсон Мандела

Психиатр Александр Федорович дал NEWS.ru комментарий в связи с Международным днем Нельсона Манделы, в котором объяснил, как будущему президенту ЮАР удалось выдержать 27 лет заключения в тюрьме. По его мнению, в данном случае следует говорить о генетической предрасположенности, присущей Манделе, а также о его чертах характера.

Каждый человек обладает своими характерологическими чертами, и у каждого человека есть особенности своего темперамента и так далее. <...> Иными словами, так каждый не сможет. И я думаю, что он оказался тем человеком, у которого такой набор [психологических качеств, позволяющих пережить заключение] есть, что, собственно, и позволило ему пережить все эти тяготы, — заявил психиатр.

Ранее внучка бывшего президента ЮАР Ндилека Мандела потребовала от президента Украины Владимира Зеленского соблюдать принципы человечности, чтобы достичь мирного урегулирования в стране. По ее словам, тысячи темнокожих студентов были лишены всяких прав и заперты на Украине, а боевые действия показали, что к «цветным» беженцам на Украине относятся не так, как к людям европейского происхождения.

По словам Ндилеки, такие двойные стандарты лежат в основе подрыва «глобальных моральных коалиций», куда входят общественные организации, религиозные лидеры, писатели, с мнением которых готовы согласиться другие люди. Это явление и позволило покончить с апартеидом в ЮАР, поскольку Нельсон Мандела понимал, что «процветающая и демократическая Южная Африка отвечает интересам всех».