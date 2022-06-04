Внучка Манделы обвинила Зеленского в расизме на Украине

Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Мандела Ндилека потребовала от президента Украины Владимира Зеленского соблюдать принципы человечности, чтобы достичь мирного урегулирования в стране. Об этом она написала в статье для журнала Newsweek.

Поводом стали сообщения, которые появились в начале спецоперации на Украине о возмутительном обращении с представителями некоторых меньшинств в стране.

Тысячи темнокожих студентов лишили всяких прав и заперли на Украине. И хотя украинское правительство приняло меры относительно обращения с этими меньшинствами на границе, боевые действия показали, что к «цветным» беженцам, к сожалению, на Украине относятся совсем не так, как к людям европейского происхождения, — жёстко высказалась политик.

Именно такие двойные стандарты, считает Ндилека Мандела, лежат в основе подрыва «глобальных моральных коалиций», куда входят общественные организации, религиозные лидеры, писатели, с мнением которых готовы согласиться другие люди. Это явление и позволило покончить с апартеидом, что произошло в ЮАР. Тогда в изменениях сыграло роль международное сообщество.

Нельсон Мандела понимал, что «процветающая и демократическая Южная Африка отвечает интересам всех», написала внучка президента.

Для разрешения украинско-российского кризиса Зеленский должен осознать, что моральный авторитет во время конфликта предполагает следование не одной цели или интересам одного человека, он должен руководствоваться принципами человечности, — резюмировала автор статьи.

Ранее чешский публицист Либор Дворжак назвал хамством ответ советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского на призывы Европы о мире. По словам эксперта, перспектива продолжительного конфликта на Украине стала причиной разногласий среди западных партнёров Зеленского.