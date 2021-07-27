Президент Туниса отреагировал на обвинения в госперевороте

Президент Туниса Каис Саид призвал тех, кто обвинил его в госперевороте, «пересмотреть свои конституционные уроки». Об этом сообщает Reuters.

Свои действия Саид назвал конституционным и народным ответом на годы экономического и политического застоя. Он сослался на статью 80 Конституции страны и заявил, что имеет право отправить в отставку правительство и назначить временную администрацию.

Саид отметил, что возьмёт на себя полную ответственность за собственные решения. Он призвал граждан сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и не выходить на улицы.

Ранее президент Туниса отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши и объявил о приостановке на 30 дней деятельности Ассамблеи народных представителей — однопалатного парламента страны. Глава государства заявил, что с депутатов сняли иммунитет, и пригрозил в случае сопротивления задействовать вооружённые силы. Он обвинил правительство и парламент, в котором ведущие позиции занимает партия «Ан-Нахда» (её считают исламистской), в тяжёлой экономической ситуации и даже в росте заболеваемости коронавирусом.

Позднее армейские подразделения Вооружённых сил Туниса оцепили здание правительства страны и не допускают сотрудников внутрь. В свою очередь глава службы президента Туниса Халид аль-Яхъяви взял под свой контроль деятельность МВД.