Президент Туниса отреагировал на обвинения в госперевороте

Президент Туниса Каис Саид призвал тех, кто обвинил его в госперевороте, «пересмотреть свои конституционные уроки». Об этом сообщает Reuters.
Свои действия Саид
Саид отметил, что возьмёт на себя полную ответственность за собственные решения. Он призвал граждан сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и не выходить на улицы.
Ранее президент Туниса отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши и объявил о приостановке на 30 дней деятельности Ассамблеи народных представителей — однопалатного парламента страны. Глава государства заявил, что с депутатов сняли иммунитет, и пригрозил в случае сопротивления задействовать вооружённые силы. Он обвинил правительство и парламент, в котором ведущие позиции занимает партия «Ан-Нахда» (её считают исламистской), в тяжёлой экономической ситуации и даже в росте заболеваемости коронавирусом.
Позднее армейские подразделения Вооружённых сил Туниса оцепили здание правительства страны и не допускают сотрудников внутрь. В свою очередь глава службы президента Туниса Халид аль-Яхъяви взял под свой контроль деятельность МВД.