Президент Нигерии отозвал всех послов страны, кроме постпредов ООН

Фото: Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search//Global Look Press

Нигерийский лидер Бола Тинубу отозвал всех послов страны по всему миру. Исключения составили постпреды Нигерии в ООН в Нью-Йорке и Женеве. На странице офиса главы государства в Twitter (X) решение было принято по итогам анализа работы дипучреждений Нигерии в других странах.

Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех официальных... послов с их должностей по всему миру. Распоряжение сделано в результате анализа положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру, — сказано в заявлении.

Решение Тинубу вступает в силу с 2 сентября. Постпреды Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве останутся на местах из-за грядущей сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября.

Ранее глава МИД правительства свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума Асуми Масуду заявил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовит военную интервенцию. По его словам, «речь идет не о войне против Нигера, а о разовой операции, направленной на восстановление власти президента Базума». Также он назвал маловероятным вход представителей мятежников на территорию посольства Франции в Ниамее.