В Нигере заявили об активной подготовке ЭКОВАС к интервенции в страну

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовит военную интервенцию в Нигер, заявил глава МИД правительства свергнутого президента республики Мохамеда Базума Асуми Масуду в эфире телеканала LCI. По его словам, «речь идет не о войне против Нигера, а о разовой операции, направленной на восстановление власти президента Базума».

План ECOWAS реализуется: санкции начинают оказывать эффект. Подготовка к военному вмешательству идет полным ходом. Я не вижу, каким образом хунта может остаться у власти, — сказал Масуду.

Также он назвал маловероятным вход представителей мятежников на территорию посольства Франции в Ниамее. Глава МИД свергнутого правительства уверен, что к таким рискам никто не прибегнет, учитывая французское военное присутствие в Нигере.

Ранее сформированный мятежниками в Нигере Национальный совет спасения родины (НССР) потребовал от Франции вывести свои войска из страны до 3 сентября. Представитель НССР напомнил, что Парижу было отведено 30 дней для этого. В республике растет недовольство среди населения из-за присутствия французских вооруженных сил. Сейчас в Нигере звучат призывы к властям перекрыть иностранным военным доступ к продовольствию, электричеству и воде, чтобы вынудить их покинуть страну.