https://static.news.ru/photo/56e500b8-4aac-11ea-b21c-fa163e074e61_660.jpg Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: Simone Kuhlmey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси высказал своё мнение о ситуации в Ливии. По мнению политика, страны региона нарушили все договорённости, которые были достигнуты в Берлине.

Иностранное вмешательство в дела Ливии привело к угрозам, которые не ограничиваются границами ливийского государства, — цитирует президента Египта «Газета.ru».

На сегодняшний день в ливийском кризисе наступила критическая точка. Она может обернуться негативными последствиями для всего региона вокруг страны, добавил ас-Сиси.

NEWS.ru информировал ранее, что Ливия потеряла около $931 млн из-за закрытия морских терминалов и месторождений нефти. Нефтедобыча в стране снизилась до 187 тысяч баррелей в сутки.