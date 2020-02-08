Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси высказал своё мнение о ситуации в Ливии. По мнению политика, страны региона нарушили все договорённости, которые были достигнуты в Берлине.
Иностранное вмешательство в дела Ливии привело к угрозам, которые не ограничиваются границами ливийского государства, —
цитируетпрезидента Египта «Газета.ru».
На сегодняшний день в ливийском кризисе наступила критическая точка. Она может обернуться негативными последствиями для всего региона вокруг страны, добавил ас-Сиси.
NEWS.ru информировал ранее, что Ливия потеряла около $931 млн из-за закрытия морских терминалов и месторождений нефти. Нефтедобыча в стране снизилась до 187 тысяч баррелей в сутки.
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