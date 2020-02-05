Фото: Hamza Turkia/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о том, что страна рассчитывает получить кредит на $200 млн от России. Об этом сообщил ТАСС.

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о том, что страна рассчитывает получить кредит на $200 млн от России. Об этом сообщил ТАСС. Завершаются переговоры по получению кредита от Российской Федерации на...