Около $931 млн потеряла Ливия из-за закрытия морских терминалов и месторождений нефти. Об этом
В хранилищах в Триполи, прилегающих к нему районах, а также в южных регионах наблюдается острая нехватка топлива, в центральных и южных районах страны топливо пока доступно в достаточном количестве, — приводит сообщение компании ТАСС.
Отмечается, что нефтедобыча снизилась до 187 тысяч баррелей в сутки.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Ливии. Во время телефонного разговора лидеры пришли к выводу о необходимости прекращения огня в Ливии и насилия в сирийском Идлибе.
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