Премьер-министр Кот-д'Ивуара умер от рака

https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Премьер-министр Кот-д'Ивуара Амед Бакайоко умер в возрасте 56 лет, рассказал президент государства Алассан Уаттара. Причиной стал рак.

Политик погиб в Германии 10 марта, рассказал глава государства в своём Twitter.

С глубоким сожалением я должен объявить о смерти премьер-министра Амеда Бакайоко, [который занимал посты] главы правительства и министра обороны, в эту среду, 10 марта 2021 года, в Германии от рака, — написал он.

В начале марта Бакайоко вылетел на лечение в Париж. Однако ему стало хуже, и 6 марта его перевезли в Германию для дальнейшего лечения.

Notre pays est en deuil.

Jâai lâimmense douleur de vous annoncer le dÃ©cÃ¨s du Premier Ministre, Hamed Bakayoko, Chef du Gouvernement, Ministre de La DÃ©fense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites dâun cancer. pic.twitter.com/IfImVNdlho — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) March 10, 2021

Как писал NEWS.ru, ранее глава столицы Хорватии Милан Бандич ушёл из жизни в возрасте 65 лет. Причиной смерти стали последствия инфаркта, рассказали в администрации Загреба. Покойный являлся популярным политиком, имел репутацию друга России. В годы руководства Бандича в городе появились памятники Александру Пушкину, Сергею Есенину и Юрию Гагарину. В ноябре 2018-го почивший получил орден Дружбы от президента РФ Владимира Путина, коим гордился, игнорируя критику со стороны политических оппонентов. Он занимал должность с 2000 по 2002 год, а также с 2005-го до самой смерти.