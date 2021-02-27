Ушёл из жизни глава столицы Хорватии Милан Бандич

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Глава столицы Хорватии Милан Бандич ушёл из жизни в возрасте 66 лет. Причиной смерти стали последствия инфаркта, рассказали в администрации Загреба. Покойный являлся популярным политиком, имел репутацию «друга России».

С глубокой скорбью сообщаем граждан и гражданок, коллег, друзей, <...> что неожиданно сегодня, 28 февраля, на 66-м году жизни от последствий инфаркта умер градоначальник Загреба Милан Бандич. Он жил ради своего города и загребчан, которые для него в любой ситуации были на первом месте. Работе, которой отдавал всю свою любовь и энергию, он посвятил 21 год, — говорится в публикации горадминистрации в социальной сети Facebook.

В годы руководства Бандича, в городе появились памятники Александру Пушкину, Сергею Есенину и Юрию Гагарину. В ноябре 2018-го почивший получил Орден Дружбы от президента РФ Владимира Путина, коим гордился, игнорируя критику со стороны политических оппонентов. Он занимал должность с 2000 по 2002 года, а также с 2005 до самой смерти.

В интервью российским журналистам в 2019-м Бандич заявил, что большое внимание уделяет сотрудничеству с посольством РФ и городами-побратимами столицы Хорватии — Москвой и Санкт-Петербургом. По словам Бандича, ему приятно, что его «воспринимают как подлинного друга» РФ, пишет РИА Новости.

В декабре 2020-го года глава МИД РФ Сергей Лавров торжественно открыл в Загребе новое здание дипмиссии РФ, отметив личный вклад градоначальника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ушёл из жизни лидер одной из мафиозных семей Нью-Йорка — Питер Артур Готти. Ему был 81 год. Медики считают, что причиной стали преклонный возраст и проблемы со здоровьем. Он руководил так называемым кланом Гамбино. По предварительным данным, покойный являлся боссом преступного сообщества с 1999 по 2002 или 2003 год. Пожилой мужчина скончался в федеральной тюрьме Северной Каролины. За решёткой почивший провёл 17 лет из назначенных 25 за рэкет и другие злодеяния.