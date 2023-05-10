Посол в России объяснил, в чем причина военного конфликта в Судане Посол Судана в РФ: причина конфликта в стране заключается в нежелании спецназа войти в состав армии

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Посол Судана в Москве Мохаммед Сиррадж рассказал в интервью NEWS.ru, что причина продолжающегося с 15 апреля конфликта между ВС страны, возглавляемыми командующим Абделем Фаттахом аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования (СБР, бывшим ополчением джанджавидов) во главе с Мухаммадом Хамданом Дагло заключается в нежелании спецназа войти в состав армии. Этот вопрос оказалось сложно осуществить на практике.

В соответствии с рамочным соглашением об урегулировании политического кризиса в Судане, подписанным в декабре прошлого года, Судан должен иметь одну национальную суданскую армию, а СБР должны были войти в ее состав, — рассказал Сиррадж. — Однако возникли споры, каким образом включить эти формирования в национальную армию, но на практике осуществить этот процесс оказалось довольно сложно. В том числе потому, что в какой-то момент выяснилось, что лидер СБР генерал Дагло не хочет объединять свои силы с суданской армией.

Посол отметил, что лидер СБР «мобилизовал свои подразделения, порядка 60 или 70 тысяч солдат из разных частей страны», чтобы перебросить их в Хартум.

Также силы СБР двинулись навстречу военным в северной части Судана и окружили Порт-Судан, основной порт на Красном море, пытаясь захватить его. Правительство потребовало от Дагло вывести войска и соблюдать правила и устав суданской национальной армии, но он не выполнил эту просьбу, — подчеркнул дипломат.

Войска Дагло, по словам Сирраджа, попытались атаковать резиденцию главы Суверенного совета Судана (орган власти, исполнявший функции главы государства) генерала аль-Бурхана. СБР также намеревались захватить стратегически важные объекты столицы — штаб армии, президентский дворец, международный аэропорт Хартума, телевизионный центр и радиостанцию. Но эти попытки натолкнулись на противодействие армейских подразделений.

Дагло не смог захватить ни одного стратегического объекта. До начала конфликта его подразделения входили в состав сил правительства, которые охраняли эти места, — добавил посол Судана.

Конфликт в Судане до сих пор не урегулирован, несмотря на многочисленные попытки усадить стороны за стол переговоров.