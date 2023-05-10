Посол Судана рассказал о судьбе базы ВМФ России Посол Судана в Москве заявил, что Хартум не отказывается от базы ВМФ России

Фото: Ибрагим Ишак/РИА Новости

Российский боевой корабль «Адмирал Григорович» в Порт-Судане

Судан не отказывается от создания базы ВМФ России, но это решение должно быть ратифицировано парламентом, заявил в интервью NEWS.ru посол Судана в РФ Мохаммед Сиррадж. Этот вопрос упирается в формирование национального законодательного органа, которое возможно после того, как власть в стране перейдет от военных к гражданскому правительству, отметил он.

Вопрос создания российской базы упирается в формирование национального законодательного органа, поскольку это соглашение должно быть ратифицировано парламентом. Так что пока мы можем только ждать, — сказал Сиррадж.

Документ о передаче власти должен был быть подписан в начале апреля, однако стороны не смогли до конца договориться. А уже 15 апреля в Судане началось противостояние между Вооруженными силами Судана, возглавляемыми командующим Абделем Фаттахом аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования (СБР, бывшим ополчением джанджавидов) во главе с Мухаммадом Хамданом Дагло. Несмотря на многочисленные попытки многих государств инициировать мирный процесс, вооруженное противостояние в Судане продолжается до сих пор.

Идея создать в Судане российскую военно-морскую базу появилась несколько лет назад, а соглашение о создании пункта снабжения ВМФ РФ в Судане подписано в ноябре 2020 года. Предполагается, что на базе будет размещаться до 300 человек личного состава, а швартоваться на ней смогут до четырех кораблей. Соглашение должно вступить в силу после того, как парламент Судана ратифицирует документ.