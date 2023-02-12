Судан пересмотрел соглашение с Россией о создании военно-морской базы В Судане согласились на открытие Россией военно-морской базы на побережье Красного моря

Фото: Li Bingxuan/XinHua/Global Look Press

Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении российской военно-морской базы на территории страны, сообщает агентство Associated Press. По его данным, теперь соглашение должно быть ратифицировано новыми властями страны.

Они (Россия. — NEWS.ru) развеяли все наши опасения. Военные дали согласие на сделку, — цитирует агентство суданского чиновника.

Для ратификации соглашения, уточняет AP, необходимо дождаться, когда в Судане реализуют рамочное соглашение между военным руководством страны и рядом партий и объединений гражданского общества. В африканской стране ожидается избрание премьер-министра из числа гражданских лиц, затем пройдут всеобщие выборы. Президента Судана также изберут из гражданских лиц.

О заключении Россией и Суданом договора о создании на побережье Красного моря пункта материально-технического обслуживания ВМФ России стало известно в начале декабря 2020 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в Судан стал неожиданностью для Запада. По данным агентства, поездка министра иностранных дел совпала с прибытием шести послов Евросоюза и США, который давно готовился. Bloomberg уточнил, что у «игроков» есть стратегия относительно Африки.