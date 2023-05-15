Полетит ли Путин на саммит БРИКС и как ЮАР обойдет ордер МУС на арест? NEWS.ru выяснил, как власти Южной Африки пытаются разрешить дипломатическую коллизию с ордером МУС на арест Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин перед началом саммита БРИКС в 2018 году

В августе 2023 года в Йоханнесбурге состоится саммит лидеров стран БРИКС, куда входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Однако поездка президента Владимира Путина пока остается под вопросом: ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего в марте ордер на арест российского президента. Тем не менее приглашение Владимира Путина на саммит остается в силе. Россия, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, считает маловероятным применение ордера в отношении лидера РФ. Какие варианты есть у Претории для разрешения дипломатической коллизии, выяснил NEWS.ru.

Как власти ЮАР угодили в юридическую ловушку

Приглашение президента России Владимира Путина на саммит стран БРИКС власти Южно-Африканской Республики подтвердили после того, как в марте МУС выдал ордер на арест российского лидера. При этом Претория признает юрисдикцию МУС.

Это юридическое противоречие привело в апреле к политическому скандалу. Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что правящая в стране партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) решила выйти из структур МУС, чтобы не исполнять ордер на арест Путина, когда он приедет на саммит.

«Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям», — заявил Рамафоса 25 апреля на пресс-конференции, организованной совместно с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Однако позднее в администрации Рамафосы заявили, что он ошибся и ЮАР не намерена покидать юрисдикцию МУС.

Что известно о поездке Путина в ЮАР

1 мая издание Sunday Times сообщило, что Претория предложила Владимиру Путину принять участие в саммите БРИКС в формате видеосвязи.

«Правительство Южной Африки и его российские коллеги ведут переговоры на высоком уровне, в ходе которых президент Владимир Путин может избежать поездки в Южную Африку, чтобы предотвратить дипломатические последствия из-за ордера Международного уголовного суда на его арест», — говорится в материале.

За неделю до этого, в конце апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о поездке Путина на саммит БРИКС еще не принималось. По его словам, Россия будет «принимать участие в работе саммита в ЮАР», но перед этим проведет двусторонние контакты, в том числе для уточнения позиции южноафриканских властей по ордеру МУС.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин с Сирилом Рамафосой перед началом саммита БРИКС в 2018 году

Почему участие Путина важно для южноафриканцев

Главный научный сотрудник Института Африки РАН, почетный доктор Университета Западного Кейпа (ЮАР) Владимир Шубин рассказал NEWS.ru, почему для ЮАР так важно личное участие в саммите Владимира Путина.

«Для них это важно. Они принимают саммит БРИКС. По калибру эта страна меньше, чем другие гиганты, что входят в БРИКС. Раз в пять лет они проводят саммит. Путин лично дважды уже был — в 2013 году и 2018-м. Для них это очень важно, чтобы не было обид», — объяснил Владимир Шубин.

Он напомнил, что у Претории есть еще три месяца чтобы найти способ обойти ордер МУС, не доводя ситуацию до международного скандала.

«Мои личные беседы с людьми в ЮАР, которые участвуют в организации саммита, показывают, что для них это важно. Там всерьез думают, как сделать так, чтобы все прибыли», — подтвердил NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По словам профессора Университета Квазулу-Натал Ирины Филатовой, южноафриканцы прилагают много усилий, чтобы разрешить «эту деликатную ситуацию».

«Делегации ЮАР были отправлены, с одной стороны, в Россию, с другой — в США. В частности, они обсуждают и варианты решения этого вопроса. Результатов пока нет», — пояснила она в беседе с NEWS.ru.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза (второй справа) во время церемонии подписания документов на Х саммите БРИКС в Йоханнесбурге 26 июля 2018 года

Как сделать безопасным визит Путина в ЮАР

Какие возможны варианты в этой ситуации, NEWS.ru рассказал Владимир Шубин. По его словам, на власти ЮАР «очень сильно давят некоторые страны».

«Было заявление, что Претория обсуждает этот вопрос с США и другими странами. Но вариантов там очень много. Например, они могут принять особый закон о том, в какой степени международные договоры могут применяться внутри страны. В этом смысле есть английский вариант: они не всегда применяют международные договоры внутри страны. Или могут принять закон, который освобождает от действия Римского статута руководителей государств», — пояснил африканист.

Похоже, власти ЮАР склоняются к последнему варианту. 3 мая министр юстиции ЮАР Рональд Ламола заявил, что Претория рассматривает возможность предоставлять иммунитет главам зарубежных стран от ордера МУС на арест.

«В правительстве ведется соответствующая работа. В ближайшее время будет принято окончательное решение, которое мы немедленно обнародуем», — сказал Ламола.

Другим выходом из этой правовой коллизии могло бы стать признание того, что юрисдикция МУС не распространяется на страны БРИКС.

«Парламент ЮАР может принять решение не применять в отношении президента Путина ордер МУС во время его визита на саммит БРИКС. Можно отработать по такой схеме, что БРИКС — это такое международное объединение, которое никоим образом не связано с МУС и обладает определенной экстерриториальностью. И если БРИКС к МУС не относится, то почему должны задерживать Путина», — пояснил NEWS.ru доцент кафедры интеграционного права и прав человека МГИМО Николай Топорнин.

Наконец, южноафриканцы могут вообще ничего не предпринимать, потому что прецедент с неисполнением ордера МУС уже есть. Причем его создали сами южноафриканцы, напоминает Топорнин. Он указал на случай с бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом, который в 2015 году приезжал в ЮАР, будучи лидером Судана и при этом находясь под угрозой ареста из-за ордера МУС, выданного за военные преступления.

«И нигде к нему никакие принудительные меры не применялись. Никто его не арестовывал, никуда не передавал. Случай с аль-Баширом был? Был. В чем отличие от нынешней ситуации, кроме того, что Путин из России, а не из Судана? Прецедент уже создан. Так что есть практика, которая позволяет решить вопрос в пользу российского президента», — отметил юрист-международник.

Фото: kremlin.ru Участники встречи лидеров БРИКС с главами делегаций приглашённых государств на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге

«Для России важно участие в БРИКС», — подчеркнул сенатор Климов. Он выразил надежду, что южноафриканцы найдут приемлемое для всех решение и Владимир Путин сможет беспрепятственно посетить саммит.

«Все-таки здесь речь идет об одной из крупнейших стран мира, об одной из крупнейших ядерных держав мира. Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации. Трудно об этом даже помыслить», — сказал Песков в интервью телеканалу ATV.

Почему МУС выдал ордер на арест Владимира Путина

Среди экспертов есть мнение, что в самом Международном уголовном суде не рассчитывают на арест российского президента и выдача ордера это не столько удар по Москве, сколько по БРИКС в целом.

«Мое личное мнение: МУС выдал это пакостное решение не только потому, что западные санкции плохо работают, не так, как они хотели. Но и для того, чтобы подорвать БРИКС, потому что они видят угрозу в этом объединении. Это попытка сорвать или испортить саммит БРИКС», — заявил Шубин.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. Основанием для выдачи ордера в МУС назвали сведения о «перемещении детей с Украины в Россию». Согласно конвенции ООН такие действия могут рассматриваться как признак геноцида.