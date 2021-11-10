Около 200 человек пострадали из-за взрыва бомбы в университете Камеруна

В результате взрыва бомбы около университета «Amphi 60» на юго-западе Камеруна пострадали около двухсот студентов. Об этом сообщает Cameroon Concord News.

По данным издания, взрывные устройства сработали сразу в нескольких районах юго-западного региона. Первой бомбой был убит водитель такси города Буэа, вторая сработала в местном университете.

Источник Cameroon-Info.Net уточнил , что бомба взорвалась на территории амфитеатра университета. По словам собеседника издания, никто не погиб, однако вызванная взрывом общая паника привела к травмам.

В юго-западной части Камеруна существует непризнанное образование «Амбазония», на территории которого живёт преимущественно англоязычное население. Ранее территория контролировалась Британской империей. В 1961 году, после обретения независимости, южная часть Британского Камеруна объединилась с франкоязычной Республикой Камерун, в 1990-х годах власть в регионе оказалась в руках сепаратистов, в 2017 году они объявили о независимости территории «Федеральная Республика Амбазония» и сформировали временное правительство.

По данным Cameroon Concord News, временное правительство отрицает свою причастность к взрыву на территории университета и осуждает нападение на студентов.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в районе хранилища боеприпасов на территории оборонного концерна Rheinmetall в земле Нижняя Саксония в северной части Германии. В результате ЧП никто не пострадал.