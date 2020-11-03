Нигерийцы решили поддержать Трампа танцами и песнями

https://static.news.ru/photo/20bde854-1e0c-11eb-9268-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walter G Arce Sr/Global Look Press

Жители Нигерии поддержали президента США Дональда Трампа во время президентских выборов танцами и песнями.

Парад для меня в Нигерии, большая честь! — написал глава государства в Twitter.

Американский лидер также представил соответствующее видео с шествия. На кадрах запечатлено, как толпа идёт по улице с плакатами, на которых написано «Трамп 2020». Также заметны флаги США, Нигерии, Франции и Израиля.

A parade for me in Nigeria, a great honor! pic.twitter.com/EHiSQMFvSZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

59-е выборы президента США проходят 3 ноября 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден вели активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвинял своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминал о сомнительных политических решениях Трампа.

Ранее NEWS.ru писал, что более 100 миллионов граждан США досрочно отдали свой голос на президентских выборах. Две трети от этого числа проголосовали по почте.