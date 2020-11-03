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Африка

Нигерийцы решили поддержать Трампа танцами и песнями

22:23, 03 ноября 2020
Фото: Walter G Arce Sr/Global Look Press

Жители Нигерии поддержали президента США Дональда Трампа во время президентских выборов танцами и песнями.

Парад для меня в Нигерии, большая честь! — написал глава государства в Twitter.

Американский лидер также представил соответствующее видео с шествия. На кадрах запечатлено, как толпа идёт по улице с плакатами, на которых написано «Трамп 2020». Также заметны флаги США, Нигерии, Франции и Израиля.

59-е выборы президента США проходят 3 ноября 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден вели активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвинял своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминал о сомнительных политических решениях Трампа.

Ранее NEWS.ru писал, что более 100 миллионов граждан США досрочно отдали свой голос на президентских выборах. Две трети от этого числа проголосовали по почте.

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