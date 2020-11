Нигерийцы решили поддержать Трампа танцами и песнями

Фото: Walter G Arce Sr/Global Look Press

Американский лидер также представил соответствующее видео с шествия. На кадрах запечатлено, как толпа идёт по улице с плакатами, на которых написано «Трамп 2020». Также заметны флаги США, Нигерии, Франции и Израиля.