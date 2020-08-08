Неизвестные в Нигере расстреляли группу французских туристов

https://static.news.ru/photo/07b97a02-da60-11ea-85f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/__Verlaine__

Власти Республики Нигер сообщили о происшествии. Группа вооруженных людей расстреляла из автоматов туристов из Франции. В результате происшествия погибли шесть иностранцев, местный гид и водитель. Нападавшие скрылись на мотоциклах.

Нападение было совершено в районе сельской общины Куре. Она расположена вблизи знаменитого прибежища последних стад западноафриканских жирафов. На данный момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все детали трагедии и личности злоумышленников, сообщает Life.ru.

По их данным, одна из туристок попыталась сбежать. Однако её поймали и зарезали. Всех остальных застрелили.

Как писал NEWS.ru, на юго-востоке Буркина-Фасо неизвестные напали на рынок и убили около 20 человек.