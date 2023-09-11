На Ливию обрушился ураган Даниэль В Ливии из-за проливных дождей пропали без вести пять военных

Активный циклон, названный европейскими метеорологами Даниэль и бушевавший прежде в Греции и Болгарии, обрушился на Ливию, сообщает РИА Новости в Telegram. По данным издания, в стране затоплены тысячи домов, из-за проливных дождей пропали без вести пять военных, которые помогали местным жителям в городе Эль-Байдана на востоке страны.

Очевидцы публикуют кадры последствий стихии.

В ряде районов страны подъем воды достиг трех метров. Многие дороги размыты, движение парализовано. Сильнее всего пострадал восток Ливии.

Власти турецкой провинции Стамбул ранее предупредили местное население об урагане, который ожидался после полудня 10 сентября. Предупреждалось, что регион Мраморного моря окажется под воздействием ураганного северного и северо-восточного ветра скоростью до 50–75 километров в час. Губернатор Давут Гюль призвал людей быть осторожными.

Ранее стало известно, что по меньшей мере два человека стали жертвами проливных дождей в Испании. Еще один числился пропавшим без вести. Дожди обрушились на северные и центральные районы страны после урагана «Дана». В ряде автономных областей были повреждены линии электропередачи. Также сообщалось о затоплении автодорожных туннелей, станций и метро.