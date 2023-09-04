В Британии рассказали, как Запад загнал Зеленского в угол Экс-агент MI6 Крук: своими решениями Запад загнал Зеленского в угол

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в тупике из-за решений Запада, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, союзники больше не хотят выделять Киеву помощь, а бойцам ВСУ надоело самоотверженно бросаться в бой. При этом начать переговоры с Россией президент не может без разрешения США.

Она (помощь Киеву. — NEWS.ru.) уже иссякает в Европе. Украинцы попросили, насколько я знаю, еще 89 миллиардов евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: «Забудьте об этом. У нас нет таких денег», — объяснил Крук.

Ситуацию осложняет еще один фактор, добавил он. Политическую верхушку на Украине заполонили неофашисты, что влияет на отношение населения к Зеленскому.