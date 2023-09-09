Власти Стамбула предупредили население об урагане Власти Стамбула: 10 сентября в регионе ожидается ураган

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Власти турецкой провинции Стамбул предупредили местное население об урагане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз администрации региона. Разгул стихии ожидается в Стамбуле в воскресенье, 10 сентября. Губернатор Давут Гюль призвал людей быть осторожными.

Синоптики предсказывают, что в воскресенье после полудня регион Мраморного моря окажется под воздействием ураганного северного и северо-восточного ветра скоростью до 50–75 километров в час, — говорится в сообщении властей.

Сильнейший за многие месяцы ливень обрушился на Стамбул в ночь на среду, 6 сентября. Особенно пострадали при этом районы Арнавуткей и Башакшехир на севере провинции, а также территория близ Нового аэропорта. Были зафиксированы колоссальные пробки, подтопления в метро, торговых центрах и парках, люди оказывались заблокированы в зданиях. По словам мэра Стамбула, власти не ожидали ливня, при котором в ряде районов города выпало сразу 150 килограммов осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работали более 2,1 тысячи коммунальных сотрудников. В результате произошедшего два человека погибли, еще 12 пострадали.

8 сентября китайская газета South China Morning Post сообщила о том, что не менее 102 человек пострадали в результате ливня в Гонконге. Он стал сильнейшим за всю историю наблюдений с 1884 года. В городе объявлен самый высокий, черный уровень штормового предупреждения.