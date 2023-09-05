Появилось видео мощного наводнения в Стамбуле Власти Стамбула сообщили о первой жертве наводнения в регионе

Фото: Социальные сети

По меньшей мере один человек погиб в результате мощного наводнения в Стамбуле, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на руководство провинции. ЧП произошло в результате первого за многие месяцы ливня, обрушившегося на Стамбул. В ряде северных районов региона объявлен желтый уровень опасности.

Один человек погиб, утонув в потоках воды из-за наводнения в районе Башакшехир, — сообщили власти.

Также появилось видео наводнения. На кадрах можно наблюдать людей, стоящих по пояс в воде.

В результате наводнения особо пострадали районы Арнавуткей и Башакшехир, а также окрестности Нового аэропорта. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу также сообщил о затоплении ряда улиц в нескольких районах на западе города. По его словам, на отдельных территориях выпало до 150 килограмм осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работает более двух тысяч человек.

Ливни стали причиной закрытия станции метро Каяшехир. Также не работает фуникулер Эйуп — Пьер Лоти в центре города. На ряде дорог ухудшилась ситуация с пробками. Ливни также сопровождаются сильным ветром около 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что один человек погиб на фестивале музыки и искусства Burning Man в пустыне в американском штате Невада. Причина смерти выясняется. На мероприятии из-за сильных дождей застряли более 70 тысяч человек.