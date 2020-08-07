Коронавирус увеличил опасность малярии для жителей Африки

https://static.news.ru/photo/6c5fc5f4-d8be-11ea-ba0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Британские и Нигерийские медики спрогнозировали двукратное увеличение смертей в Африке в 2020 году. Причиной для этого могут стать перебои в поставках противомалярийных сеток.

Если борьбу с малярией приостановят, то в 2020 году количество случаев смерти от нее в 2020-м станет более чем вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Только в одной Нигерии, если карантин продлится на ее территории больше полугода, малярия унесет дополнительные 80 тыс. жизней за текущий год, — цитирует сообщение ТАСС.

Малярия является одним из самых распространённых инфекционных заболеваний. Её возбудителями являются одноклеточные паразиты из рода Plasmodium. По данным ВОЗ, в мире болело данным заболеванием около 220 млн человек. Ежегодно от неё гибнет около 400 тысяч человек.

На данный момент известно два способа борьбы с данным заболеванием — это прививки и надкроватные сетки.

Для более детального прогноза учёные разработали четыре вероятных сценария развития пандемии на континенте. Они составлялись с учетом того, как борьба с коронавирусом будет влиять на доступность противомалярйных препаратов и сеток.

Как писал NEWS.ru, в марте 2020 года власти Франции начали тестировать эффективность лекарства от малярии против коронавируса.