Китай покупает поддержку африканских лидеров с помощью роскошных дворцов. За последние 50 лет Пекин построил 24 резиденции для глав африканских государств, многие из них — бесплатно. Благодаря взяткам и щедрым подаркам КНР заручилась не только выгодными контрактами на инфраструктурное строительство, но и голосами стран Африки в ООН. На фоне китайских усилий попытки России вернуться на Чёрный континент смотрятся довольно бледно.

В прошлом году в Бурунди появился новый президентский дворец стоимостью $22 млн. В Зимбабве скоро распахнёт двери ещё более дорогое шестиэтажное здание парламента — за $100 млн. В Либерии, тем временем, пристраивают два новых корпуса к местному Капитолию — проект стоимостью $66 млн. Все эти роскошные постройки объединяет одно: они стали подарком Китая африканским государствам.

Как подсчитал эксперт портала War on the Rocks Джошуа Месерви, с 1966 года китайские компании поучаствовали в строительстве или реновации 186 государственных зданий в странах Африки, включая 24 резиденции глав государств. При этом как минимум 45 проектов были полностью или частично оплачены Пекином. Помимо «дворцовой дипломатии», КНР завоёвывает доверие африканских лидеров и с помощью обыкновенных взяток. По данным исследователя, они поступали в правящие круги Ботсваны, Малави, Намибии, Сомали и Замбии. В ход идут также оригинальные подарки, например, вертолёт или организация свадьбы для ключевых политиков.

Пекин не забывает и о важных для этого континента инфраструктурных проектах, зачастую являясь единственным желающим заниматься строительством дорог, мостов и телекоммуникационных сетей в беднейших странах. Практически все независимые государства Африки заявили о партнёрстве в рамках китайской инициативы «пояса и пути», а в 2018 году КНР объявила о готовности предоставить африканским странам $60 млрд в виде кредитов, субсидий и инвестиций. Причём даты окончания работ по знаковым инфраструктурным проектам часто подстроены под выборы, чтобы африканские правители оказывались в выгодном свете перед голосованием.

Эксперты уверены: цель Китая состоит в том, чтобы построить коалицию развивающихся стран. Голоса африканских государств в ООН, Международном валютном фонде (МВФ) и других международных организациях позволяют Пекину продавливать свои дипломатические инициативы и защищают его от критики со стороны Запада.

Так, в 2019 году почти половину подписей под резолюцией КНР в защиту её политики по отношению к уйгурам поставили представители африканских государств. Лидеры Чёрного континента также помогают продвигать ставленников Пекина на ключевые посты в ООН. И не без успеха: нынешнего главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и руководителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюя подозревают в чрезмерной лояльности Китаю. Они были выдвинуты на свои посты в том числе с помощью голосов африканских стран.

Поддержка друзей с Чёрного континента позволяет Пекину сопротивляться международной изоляции, которую пытается организовать вокруг него Вашингтон. Вместо того чтобы оказаться в одиночестве, КНР противопоставляет западной демократической модели свой круг авторитарных государств. Кроме того, в случае наложения торговых ограничений со стороны США она сможет перенаправить часть своего экспорта в менее развитые страны.

Построенным на «дворцовой дипломатии» отношениям Китая с африканскими лидерами не помешал даже скандал с дискриминацией чернокожих в Гуанчжоу. Несмотря на то что африканские дипломаты в КНР выразили свой протест, в итоге они удовлетворились извинениями Пекина и замяли инцидент.

Россия в последние годы тоже пытается закрепиться на Африканском континенте. В прошлом году в Сочи прошёл первый саммит Россия — Африка, гостями которого стали десятки глав государств. Однако, судя по всему, Москва не готова предложить этим странам такие же щедрые инвестиции, как Китай, и подарки в виде дворцов и вертолётов. Пекин же десятилетиями выстраивал отношения с африканскими государствами, верно уловив, что надо делать ставку на личные отношения с авторитарными лидерами.