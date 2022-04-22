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Африка

Из-за взрыва на нефтяном заводе в Нигерии погибло более 100 человек

19:01, 23 апреля 2022
Из-за взрыва на нефтяном заводе в Нигерии погибло более 100 человек
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Более 100 человек погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии, сообщает агентство Reuters. Отмечается, что вспышка пламени произошла на погрузочной площадке. 

Огонь вспыхнул на нелегальной погрузочной площадке, его жертвами пали более сотни людей, которые сгорели до неузнаваемости, — заявил государственный уполномоченный по нефтяным ресурсам Гудлак Опиа. 

Ранее стало известно, что на заводе возле города Бристоль на юго-западе Великобритании произошёл взрыв. В результате ЧП погибли четыре человека. Инцидент случился на предприятии компании Wessex Water в Эйвонмауте (пригород Бристоля). Причиной инцидента стал взрыв бака для химических реагентов. До этого местные пожарные сообщали о мощном взрыве. Возникший после него пожар быстро потушили.

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