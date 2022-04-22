Из-за взрыва на нефтяном заводе в Нигерии погибло более 100 человек

Страны Восточной Африки находятся в самом серьёзном продовольственном кризисе за последние почти 40 лет. Причиной его послужила как затяжная засуха, так и события на Украине, которые вызвали мощный подъём цен на продовольствие и топливо, сообщила в среду местная радиостанция SABC со ссылкой на данные международного христианского благотворительного фонда «Тиафанд». Он работает в 50 беднейших странах мира.

Восточная Африка столкнулась с колоссальным продовольственным кризисом. Конфликты, сильная засуха, экономический спад, пандемия коронавируса, а сейчас и последствия кризиса на Украине довели страны региона до предела, — подчеркнул представитель фонда...