https://static.news.ru/photo/d23c863a-36c7-11ea-b669-fa163e074e61_660.jpg Халифа Хафтар Фото: Lo Bianco/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар готовится вновь атаковать позиции Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в столице Ливии — Триполи.

Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление, — пишет Анатолийское агентство со ссылкой на источник.

После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году на востоке страны правит парламент, а на западе — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Фаиза Сараджа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления в парламенте в Анкаре пообещал преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару в случае, если он не прекратит наступление на позиции правительства национального согласия Ливии.

По словам Эрдогана, Хафтар сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем «сбежал из Москвы», где велись переговоры с правительством национального согласия Сараджа.