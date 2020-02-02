https://static.news.ru/photo/01acad7a-45da-11ea-b425-fa163e074e61_660.jpg Халифа Хафтар Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар жёстко раскритиковал ООН за её позицию по отношению к действиям Турции в африканской республике. Заявление он сделал во время встречи со специальным представителем секретаря ООН в Ливии Гасаном Саламе.

Командующий ЛНА также созвал совещание военного руководства группировки в районе Триполи. Он потребовал от подчинённых «держать занятые позиции».

Хафтар сказал, что большинство ливийцев готово сражаться с турками, когда это будет необходимо. <...> Командующий также обрисовал нам картину происходившего на встречах с его участием в рамках берлинской международной конференции и предшествовавших ей переговорах в российской столице, — пишет Asharq al-Awsat со ссылкой на источник.

В конце января 2020-го боевые корабли Турции высадили десант и выгрузили бронетехнику в порту ливийской столицы Триполи, которую контролирует протурецкое правительство национального согласия (ПНС).

По сообщениям местных жителей и СМИ, у берегов Ливии заметили не менее двух фрегатов, корабли сопровождения и вертолёты турецкой армии. В ливийской гражданской войне Турция поддерживает правительство Фаиза Сараджа, против которого борются силы генерала Халифы Хафтара.

В декабре 2019-го Хафтар объявил о скором наступлении на ливийскую столицу, и ПНС запросило военную помощь Турции, писал NEWS.ru.