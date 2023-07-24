Глава Туниса: преступники зарабатывают $150 млрд в год на торговле людьми

Фото: Hasan Mrad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Туниса Каис Саид призвал мобилизовать усилия для противодействия сетям, занимающимся незаконной миграцией и торговлей людьми и органами, передает информационное агентство Tunis Afrique presse. Он заявил, что Тунис больше не будет принимать проекты расселения нелегальных мигрантов, а также отказывается быть перевалочным пунктом для «размещения преступников».

Мы отменили рабство в 1874 году и не намерены возвращаться к этой отвратительной и презренной традиции через незаконную миграцию, — сказал Саид.

Глава Туниса добавил, что преступные сети, которые занимаются нелегальной миграцией, насильственным перемещением людей и торговлей ими, зарабатывают на этом $150 млрд в год. При этом такие преступники «угрожают 25 млн человек во всем мире». Саид добавил, что ситуацию могут изменить согласованное международное регулирование.

Ранее, 10 мая, пресс-служба МВД Туниса сообщила, что в результате стрельбы у синагоги в Агире на Джербе погибли четыре человека и девять получили ранения. Военнослужащий нацгвардии убил своего коллегу, завладел его боеприпасами, а затем отправился синагогу, где открыл огонь по сотрудникам органов безопасности. Среди погибших двое прихожан.