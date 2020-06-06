Глава Египта может встретиться с Хафтаром и Салехом

https://static.news.ru/photo/9b973002-a7ca-11ea-858c-fa163e074e61_660.jpg Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси собирается провести 6 июня переговоры с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и руководителем заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом.

Встречу планируется провести в Каире, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. Политики обсудят последние события в Ливии.

В республике уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН Правительство национального согласия контролирует столицу. Восточные и южные регионы страны, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы ЛНА маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани. Кризис начался после убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи.

На протяжении года противники ведут бои за Триполи и прилегающие к столице территории. По данным ряда СМИ, силам Хафтара оказывают поддержку Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, ПНС активно поддерживают Турция и Катар.

Как передавал NEWS.ru, в конце мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Франция и другие страны, поддерживающие Хафтара, выбрали не ту сторону конфликта.