ЦАР пообещала в полной мере расследовать гибель российских журналистов

Фото: Министерство обороны РФ

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Центральноафриканская республика (ЦАР), несмотря на сложную обстановку в регионе, пообещала в полной мере расследовать гибель российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в государстве Александр Бикантов.

Как нас заверили партнеры, с их стороны принимаются все доступные меры, чтобы продвинуться в следствии, несмотря на объективные сложности. В целом, центральноафриканская сторона демонстрирует умеренный оптимизм по делу следствия, — подчеркнул Бикантов.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев 30 июля 2018 года были убиты в ЦАР, куда прибыли для съёмки фильма о деятельности ЧВК в стране. Согласно официальной версии, журналисты погибли при попытке ограбления. СК РФ расследует дело по статье «Убийство».

Как сообщалось, как минимум 50 журналистов и иных сотрудников СМИ по всему миру в 2020 году лишились жизни насильственным путём в связи со своей профессиональной деятельностью. Такие данные приводятся в отчёте международной правозащитной организации «Репортёры без границ» (RSF), опубликованном 29 декабря.

По данным правозащитников, большинство представителей СМИ, убитых в 2020 году, погибли из-за того, что писали об организованной преступности, коррупции и загрязнении окружающей среды. Афганистан, Индия, Ирак, Мексика и Пакистан были признаны самыми опасными странами для журналистов.