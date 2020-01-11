https://static.news.ru/photo/f904d9f0-356b-11ea-aadc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что трёх журналистов в Центральноафриканской Республике убили в 2018 году для ограбления.

Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе, — цитирует чиновника «Интерфакс».

По данным СК, режиссёр-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко попали в столицу ЦАР по туристическим визам. Затем они наняли местного жителя для поездок по стране. После получения отказа от Минобороны ЦАР в посещении Беренго журналисты направились в сторону Бамбари. При проверке документов их предупредили об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе они отказались.

На данный момент по факту убийства возбуждено уголовное дело. К расследованию смерти российских журналистов в ЦАР присоединились и представители ООН.

Как писал NEWS.ru в начале 2019 года, бывший руководитель Центра управления расследованиями Андрей Коняхин нашёл ошибки в выводах СК об убийстве в ЦАР.