Боевики, напавшие на автоколонну ООН в Конго, убили посла Италии

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В Демократической республике Конго неподалёку от границы с Руандой боевики напали на автоколонну Всемирной продовольственной программы ООН. Один человек погиб.

Как сообщает Actualite, жертвой нападения стал водитель одной из машин. Также был ранен итальянский посол Лука Атанасио, который, предположительно, мог быть целью атаки. Он сумел покинуть место происшествия благодаря помощи военных и был доставлен в больницу миссии ООН по стабилизации в ДР Конго. Однако позже он скончался.

Ранены ещё несколько человек, некоторые находятся в тяжёлом состоянии. Помимо этого, сообщается о похищении двух граждан. По данным источника, нападавшие взяли в заложники британских туристов.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина с ножом напал на охранника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге. Наряд полиции, находившийся у здания, оперативно отреагировал на произошедшее, тем не менее сотрудник консульства получил два ножевых ранения.

Причины нападения неизвестны. По предварительным данным, мужчина был записан на приём, на охранника он напал сразу, как только открылась дверь в здание. Отмечается, что ранее нападавший был судим за разбой, в настоящее время он не работает.