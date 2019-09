После взрыва боевики начали обстреливать базу, сообщает The Associated Press . Ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ). Информация о возможных пострадавших уточняется.

BREAKING US military base in Somalia 'under siege after double car bomb blast' https://t.co/pu9iXF7BI9 pic.twitter.com/5nkQK4WP8D