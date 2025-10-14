Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлинa объявил о роспуске Национальной ассамблеи, сообщает агентство Reuters. Как пишут авторы, это решение обостряет политический кризис в стране, который сопровождается массовыми акциями протеста и уже привел к вынужденному отъезду главы государства.

Соответствующий указ был обнародован на странице мадагаскарского лидера в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В документе отмечается, что перед принятием этого шага президент провел консультации с руководством обеих палат парламента, однако юридическая легитимность его решения пока остается под вопросом.

Прежде, в своем обращении к нации, Радзуэлина отказался уходить в отставку, несмотря на растущее давление. Требования о его отставке выдвигают участники протестных акций, которые активно поддерживаются молодежью, также имеют место случаи дезертирства в армейских рядах.

В настоящее время точное местонахождение президента Мадагаскара остается неизвестным. В то же время оппозиционные силы ведут активные переговоры с сотрудниками министерств, пытаясь склонить их на свою сторону.