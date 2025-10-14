Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 13:29

Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов

Reuters: президент Мадагаскара объявил о роспуске Национальной ассамблеи

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлинa объявил о роспуске Национальной ассамблеи, сообщает агентство Reuters. Как пишут авторы, это решение обостряет политический кризис в стране, который сопровождается массовыми акциями протеста и уже привел к вынужденному отъезду главы государства.

Соответствующий указ был обнародован на странице мадагаскарского лидера в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В документе отмечается, что перед принятием этого шага президент провел консультации с руководством обеих палат парламента, однако юридическая легитимность его решения пока остается под вопросом.

Прежде, в своем обращении к нации, Радзуэлина отказался уходить в отставку, несмотря на растущее давление. Требования о его отставке выдвигают участники протестных акций, которые активно поддерживаются молодежью, также имеют место случаи дезертирства в армейских рядах.

В настоящее время точное местонахождение президента Мадагаскара остается неизвестным. В то же время оппозиционные силы ведут активные переговоры с сотрудниками министерств, пытаясь склонить их на свою сторону.

Мадагаскар
президенты
протесты
парламенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Военэксперт объяснил особенность неуловимой установки для пуска Tomahawk
МВД поможет оформить документы россиянам, которых депортируют из Латвии
Песков выразил надежду на участие Уиткоффа в переговорах с Украиной
«Фашиствующий режим»: Володин жестко прошелся по странам Прибалтики
Рубль дешевеет? Курс сегодня, 14 октября, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.