Врач рассказала, как сделать полезный шашлык для майских праздников Врач Островская назвала самым полезным шашлык из куриных бедер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для желудочно-кишечного тракта полезнее всего шашлык из куриных бедер, рассказала в беседе с изданием Lenta.Ru специалист по превентивной и антивозрастной медицине Европейского медицинского центра, эндокринолог Елена Островская. Специалист также дала советы по приготовлению полезного шашлыка.

Самым низкокалорийным мясом шашлыка с наименьшим содержанием жира врач назвала грудку индейки. Но шашлык из нее получится сухим, предупредила Островская. Хорошим выбором она считает куриные бедра.

Как правило, на шашлык берут более жирное мясо: оно не высохнет во время жарки. Чтобы сделать его полезнее, после приготовления наружный жир и все, что успело подгореть, нужно обязательно срезать. Это позволит избавиться от конечных продуктов гликирования, которые провоцируют старение организма и могут стать причиной развития онкологических заболеваний, — объяснила эндокринолог.

Островская также призвала отказаться от майонеза и жирных соусов в маринадах, посоветовав ограничиться луком и лимонным соком. Кроме того, для маринада врач рекомендует выбирать яблочный, а не столовый уксус.

Эндокринолог объяснила, что сладкие маринады при приготовлении карамелизуются и образовывают конечные продукты гликирования. Такие вещества провоцируют старение и ухудшают качество коллагена и других белков, в том числе гемоглобина, предупредила Островская.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала овощи идеальным дополнением к шашлыку, потому что клетчатка забирает на себя излишки холестерина, жиров и соли. По ее словам, овощи предохраняют желудочно-кишечный тракт от канцерогенного воздействия мяса и действуют в качестве антиоксиданта, предохраняя развитие онкологии и давая возможность быстрее вывести продукты распада из организма.