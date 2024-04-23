Диетолог назвала идеальное дополнение к шашлыку Диетолог Соломатина: овощи забирают на себя излишки холестерина от шашлыка

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Овощи являются идеальным дополнением к шашлыку, потому что клетчатка забирает на себя излишки холестерина, жиров и соли, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, овощи предохраняют желудочно-кишечный тракт от канцерогенного воздействия мяса и действуют в качестве антиоксиданта, предохраняя развитие онкологии и давая возможность быстрее вывести продукты распада из организма.

Шашлык, конечно, лучше всего есть с овощами, причем желательно зелеными, не крахмалистыми. Овощи дают объем, тогда человек съест меньше шашлыка, предохраняют ЖКТ от канцерогенного воздействия красного мяса, поэтому его и рекомендуют есть не более одного-двух раз в неделю. Кроме того, листовые, зеленые овощи, томаты действуют как антиоксиданты и отчасти предохраняют от развития онкологии и дают возможность быстрее вывести продукты распада из организма. Плюс овощи содержат влагу, которая помогает процессу переваривания, — сказала Соломатина.

Диетолог отметила, что шашлык можно запивать вином, но обязательно сухим. Белое вино подойдет для рыбы или курицы, а красное — для мяса. Соломатина напомнила, что любые сладкие напитки или фрукты, например виноград и бананы, вызывают брожение и бурление.

Ранее Соломатина заявила, что для полезного маринада для шашлыка лучше всего использовать натуральные продукты, например лук, кислые фрукты, ягоды и кислый томатный соус. По ее словам, любая кислота помогает желудочному соку легче переварить мясо, особенно если это свинина или говядина.