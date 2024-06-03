Назван неожиданный продукт, который снизит давление и поможет похудеть Врач Алексеев: куриные яйца могут снизить давление и помочь похудеть

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Куриные яйца могут снизить давление и помочь похудеть, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» медик Александр Алексеев. По его словам, этот продукт также помогает укреплению костей и увеличению мышечной массы.

Врач отметил, что регулярное потребление куриных яиц помогает сохранению целостности тканей, поддержанию функции мозга, снижению кровяного давления и борьбе с лишним весом. Согласно рекомендациям Минздрава, взрослый человек может есть не более одного яйца в день.

Тем, у кого повышен уровень холестерина в крови, необходимо ограничить потребление яичных желтков до 2-3 в неделю. Употребление яиц птиц в пищу лицами, страдающими заболеваниями печени, желчного пузыря, почек и мочевыводящих путей, а также лицами пожилого возраста должно быть ограничено, — объяснил медик.

Алексеев добавил, что яйца полезны тем, что в них содержится практически идеальный по усвояемости белок, кальций, фосфор, кальциферол, а также лецитин. Кроме того, яичный белок является ценным источником фолиевой кислоты, полиненасыщенных жирных кислот омега-3, витаминов А, К, Е, В12, биотина и селена, заключил медик.

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