Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 12:43

Врач объяснила, что произойдет с организмом после резкого отказа от кофе

Диетолог Писарева: после резкого отказа от кофе у человека может быть сонливость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Резкий отказ от кофе может привести к синдрому отмены, для которого характерны сонливость, головная боль и раздражительность, заявила «Вечерней Москве» диетолог Ирина Писарева. Среди других побочных эффектов врач выделила снижение концентрации внимания и проблемы с ЖКТ.

При отказе от кофеина человек находится в таком состоянии примерно пять дней, затем неприятные симптомы постепенно ослабевают. Примерно через четыре недели человек вновь начинает ощущать прилив сил, — уточнила Писарева.

Со временем после отказа от кофе у человека улучшается общее самочувствие. В частности, его сон становится глубже, а настроение повышается и становится стабильнее. Кроме того, у него исчезает тревожность и в отдельных случаях нормализуется артериальное давление. Во избежание синдрома отмены врач посоветовала постепенно снижать количество выпитого кофе.

Ранее терапевт Оксана Хамицева предупредила, что кофе ускоряет старение кожи. Одна-две чашки напитка в сутки полезны, однако избыток напитка вызывает обезвоживание.

кофе
напитки
здоровье
диетологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный лыжник объяснил провал россиян в спринте на Олимпиаде-2026
Известный певец собрался в концертный тур после трех инфарктов
Старший сын Кадырова получил новую должность
В США забили тревогу из-за возможных поставок Су-57 на Ближний Восток
Политолог ответил, когда Россия и Франция могут восстановить отношения
Военэксперт оценил зависимость ВСУ от системы Starlink
Две страны саботировали новый пакет санкций ЕС против России
HIMARS в Белгороде, 14 погибших, гибель «Скалы»: ВСУ атакуют РФ 10 февраля
Тодоренко заподозрили в «покушении» на убийство
Исполнительница хита «Матушка-земля» разочаровалась в Кадышевой
«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили
Стало известно, сколько можно заработать на сдаче жилья в аренду в Москве
Главврача российской больницы уволили после ареста сына
Россиянин чуть не лишился полной золотых слитков сумки
Военный эксперт назвал неочевидное преимущество американского ВПК
«Никуда не денется»: депутат Рады о масштабах «бусификации» на Украине
Появились шокирующие подробности о прошлом юриста семьи убитого мальчика
Задержанный ТЦК украинец достал гранату вместо паспорта
В России впервые оштрафовали за лайки на YouTube
Строительство объектов ТКО будут контролировать с помощью камер
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.