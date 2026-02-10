Врач объяснила, что произойдет с организмом после резкого отказа от кофе

Врач объяснила, что произойдет с организмом после резкого отказа от кофе Диетолог Писарева: после резкого отказа от кофе у человека может быть сонливость

Резкий отказ от кофе может привести к синдрому отмены, для которого характерны сонливость, головная боль и раздражительность, заявила «Вечерней Москве» диетолог Ирина Писарева. Среди других побочных эффектов врач выделила снижение концентрации внимания и проблемы с ЖКТ.

При отказе от кофеина человек находится в таком состоянии примерно пять дней, затем неприятные симптомы постепенно ослабевают. Примерно через четыре недели человек вновь начинает ощущать прилив сил, — уточнила Писарева.

Со временем после отказа от кофе у человека улучшается общее самочувствие. В частности, его сон становится глубже, а настроение повышается и становится стабильнее. Кроме того, у него исчезает тревожность и в отдельных случаях нормализуется артериальное давление. Во избежание синдрома отмены врач посоветовала постепенно снижать количество выпитого кофе.

Ранее терапевт Оксана Хамицева предупредила, что кофе ускоряет старение кожи. Одна-две чашки напитка в сутки полезны, однако избыток напитка вызывает обезвоживание.