Врач назвал способ уменьшить риск развития деменции у пожилых Гериатр Прощаев: слуховой аппарат поможет избежать развития деменции

Использование пожилыми людьми слухового аппарата может помочь им снизить риск развития деменции, заявил в беседе «Газетой.Ru» врач-гериатр Кирилл Прощаев. Также, по его словам, аппарат позволит избежать депрессии и синдрома одиночества, поскольку из-за плохого слуха становится тяжело общаться с окружающими.

Люди, у которых не скорректированы зрительные и слуховые дефициты, чаще имеют когнитивные расстройства, и у них повышается риск развития деменции. Также при наличии сенсорных дефицитов чаще развивается депрессия, повышенная тревожность, может нарушаться сон, – отметил Прощаев.

Как пояснил специалист, люди со сниженным зрением не могут расширять свой рацион, так как в магазинах они покупают только привычные продукты. Специалисты давно научились бороться с этим недугом с помощью очков. Но при начальных стадиях потери слуха, пожилые россияне нередко стараются компенсировать недуг, увеличивая громкость при общении или просмотре телевизора.

Прощаев добавил, что если человек заметил у себя описанные проблемы, то ему стоит обратиться к врачу, который подберет слуховой аппарат. При своевременной диагностике, риск появления деменции у людей с нарушением слуха находится примерно на том же уровне, что и у пациентов без таких заболеваний.

Авторы ежемесячного медицинского журнала Jama Network Open ранее уточнили, что употребление столовой ложки оливкового масла каждые сутки уменьшает риск развития деменции на 28%. Они сослались на исследование, в котором приняли участие более 92 тысячи человек.