14 октября 2025 в 13:49

Усталость от неправильного дыхания: вот, как мы сами лишаем себя энергии

Хроническая усталость может быть напрямую связана с неправильными дыхательными привычками, которые формируются у человека бессознательно. Поверхностное и частое дыхание приводит к недостаточному насыщению крови кислородом и нарушению газового обмена. Это состояние создает порочный круг, когда стресс провоцирует неправильное дыхание, а оно в свою очередь усиливает усталость.

Поверхностное грудное дыхание не обеспечивает полноценную вентиляцию легких, снижая поступление кислорода. Напряжение диафрагмы ограничивает глубину вдоха и приводит к мышечному дисбалансу. Дыхание через рот вызывает гипервентиляцию и нарушает кислотно-щелочной баланс. Неосознанная задержка дыхания во время стресса создает кислородное голодание клеток. Учащенное дыхание увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Секрет восстановления энергии заключается в переходе на диафрагмальное дыхание через нос с продолжительным выдохом. Всего 5-10 минут дыхательных практик в день могут значительно улучшить кислородное снабжение организма и снизить усталость.

Ранее также сообщалось о способах направить энергию от депрессии в правильное русло. Депрессия может стать толчком к творчеству. Также это хорошее время для самоанализа.

