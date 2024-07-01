Терапевт дал совет, как пережить жару Терапевт Кондрахин: в жару нужно меньше двигаться

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При наступлении жары нужно как можно меньше двигаться, а также не забывать пить воду, заявил в беседе с НСН врач-терапевт Андрей Кондрахин. Он добавил, что температура выше 25 градусов считается экстремальной для физиологии.

Чтобы минимизировать это влияние, надо понять, что наши мышцы выделяют тепло во время движения. Если мы мало двигаемся, медленно перемещаемся, стараемся это время провести спокойно в тени, мы получим комфортное состояние организма, потому что он будет стабилен, — напомнил Кондрахин.

Врач добавил, что воду комфортной температуры стоит пить небольшими глотками каждые пять — семь минут. Он также посоветовал отказаться от чая и кофе и воспользоваться кондиционером при работе в офисе.

Эндокринолог Наталия Тананакина прежде посоветовала при наступлении жары отодвинуть на более ранее время завтраки и обеды, а садиться на ужин после захода солнца. Она также добавила, что летом важно вводить в рацион продукты, обогащенные различными витаминами и минералами.

Ветеринар Ян Ермолов также предложил гулять с домашними животными в утреннее и вечернее время для того, чтобы избежать появления теплого удара. Он напомнил, что в такой ситуации могут оказаться даже попугайчики.