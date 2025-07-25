Стало известно, где можно заразиться столбняком В Роспотребнадзоре напомнили, что столбняком могут заразиться садоводы и дачники

Столбняк — это опасное заболевание, которым можно заразится при контакте с почвой или мусором, сообщает «МК в Мурманске» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Отмечается, что в группе риска — дачники и садоводы, дворники и рабочие, а также люди старше 60 лет.

Как сообщается, заболевание вызывается бактерией Clostridium tetani, которая живет повсюду – в земле, на ржавчине, в навозе. Ее токсины, которые вырабатываются без доступа кислорода, смертельно опасны. Инфекция попадает в организм через раны и царапины. Единственный надежный способ предотвратить столбняк — это вакцинация.

Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призвало не пренебрегать профилактикой столбняка. По словам специалистов, инфекцию легче предотвратить, чем лечить.