Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 08:05

Россиянам объяснили, как распознать у себя синдром Иценко-Кушинга

Врач Пивоварова: облысение у женщин может говорить о синдроме Иценко-Кушинга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Избыточный рост волос на лице и теле у женщин (гирсутизм) считается симптомом синдрома Иценко-Кушинга, заявила NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова. По ее словам, у женщин также могут начать выпадать волосы на голове.

Для синдрома Иценко-Кушинга характерны парадоксальные изменения у женщин: избыточное оволосение (гирсутизм) на теле и лице в сочетании с истончением и выпадением волос на голове из-за длительного воздействия на организм избыточного количества кортизола и часто сопутствующее повышение уровня андрогенов — мужских половых гормонов, в небольшом количестве вырабатывающихся у женщин, — отметила Пивоварова.

Волосы появляются в андроген-зависимых зонах: на лице (верхняя губа, подбородок, бакенбарды), на груди, на животе (по белой линии, от лобка к пупку), на внутренней поверхности бедер, на спине, подчеркнула Пивоварова. Эксперт напомнила, что для кушингоида характерен и гипертрихоз — избыточный рост пушковых волос (более мягких и светлых) в любых областях тела, не обязательно по мужскому типу, может наблюдаться и у мужчин, и у женщин.

Для кушингоида характерны также общая сухость и ломкость волос: избыток кортизола нарушает нормальный цикл роста волос. Замедление роста волос. Атрофия кожи и стрии: кожа становится тонкой, хрупкой и легкоранимой. Появление широких багрово-фиолетовых растяжек (стрий) на животе, бедрах, груди также связано с разрушением коллагена под действием кортизола, — подытожила Пивоварова.

Ранее выяснилось, что расстройство кишечника без причин по утрам может свидетельствовать о раке. Примером стала мать троих детей из Великобритании, у которой нашли опасную опухоль, поражающую вилочковую железу.

симптомы
Россия
здоровье
женщины
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журналист Карлсон назвал самого эффективного лидера в мире
Путин заявил об удивлении из-за одного решения Китая
Путин предупредил о рисках протекционизма
Рецепт яблочного пирога «Три стакана» с творогом: просто и оригинально
Простой рецепт яблочного пирога «Три стакана» с молоком: нашумевший десерт
Печем картофельную бабку с фаршем в духовке: сытный пирог по-белорусски
Тренер предупредила о неожиданном влиянии стресса на мышцы
Творожная запеканка без муки с манкой — самый простой и быстрый рецепт
Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Рецепт кабачковой икры с помидорами: угощение через мясорубку на зиму
Яблочный пирог «Три стакана»: простейший и вкусный десерт
Тыквенный суп-пюре: рецепт осеннего блюда
Бигос: тушеная капуста с мясом по-польски
«Медведь — он и есть медведь»: Путин о месте РФ в союзе с Китаем и Индией
Вяленые помидоры в духовке: итальянский рецепт любимой закуски
Болгарское лечо с морковью и острым перцем: пошаговый рецепт
Путин оценил, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке
Баклажаны «как грибы» на зиму: рецепт вкусной закуски
Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде 5 сентября
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.