Россиянам объяснили, как распознать у себя синдром Иценко-Кушинга

Избыточный рост волос на лице и теле у женщин (гирсутизм) считается симптомом синдрома Иценко-Кушинга, заявила NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова. По ее словам, у женщин также могут начать выпадать волосы на голове.

Для синдрома Иценко-Кушинга характерны парадоксальные изменения у женщин: избыточное оволосение (гирсутизм) на теле и лице в сочетании с истончением и выпадением волос на голове из-за длительного воздействия на организм избыточного количества кортизола и часто сопутствующее повышение уровня андрогенов — мужских половых гормонов, в небольшом количестве вырабатывающихся у женщин, — отметила Пивоварова.

Волосы появляются в андроген-зависимых зонах: на лице (верхняя губа, подбородок, бакенбарды), на груди, на животе (по белой линии, от лобка к пупку), на внутренней поверхности бедер, на спине, подчеркнула Пивоварова. Эксперт напомнила, что для кушингоида характерен и гипертрихоз — избыточный рост пушковых волос (более мягких и светлых) в любых областях тела, не обязательно по мужскому типу, может наблюдаться и у мужчин, и у женщин.

Для кушингоида характерны также общая сухость и ломкость волос: избыток кортизола нарушает нормальный цикл роста волос. Замедление роста волос. Атрофия кожи и стрии: кожа становится тонкой, хрупкой и легкоранимой. Появление широких багрово-фиолетовых растяжек (стрий) на животе, бедрах, груди также связано с разрушением коллагена под действием кортизола, — подытожила Пивоварова.

