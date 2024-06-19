Родителям рассказали, как защитить ребенка от диабета Эндокринолог Хайкина: нужно следить за весом ребенка для защиты от диабета

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Нужно следить за весом ребенка, чтобы защитить его от диабета второго типа, который связан с образом жизни и генетическими факторами, рассказала «Газете.Ru» детский эндокринолог Дарья Хайкина. По ее словам, также важна регулярная физическая активность.

Основа для диабета действительно начинает закладываться в детстве. И вина этому — избыточный вес. Ожирение у детей возникает, в большинстве случаев, по двум причинам: неправильное питание и недостаток физической активности, — объяснила медик.

Врач отметила, что нужно обеспечивать сбалансированное питание ребенку. В его рационе должно быть много фруктов, овощей, нежирных белков и цельных зерен. Лучше ограничить количество быстрых углеводов и сахара.

Также можно активно играть с ребенком на улице, тем самым повышая его физическую активность, добавила эндокринолог. На собственном примере важно показать, как легко можно придерживаться здорового образа жизни. Кроме того, рекомендуется проводить регулярные мониторинги здоровья ребенка у врача.

Прививая детям здоровые привычки с раннего возраста, родители могут существенно снизить риск развития диабета в будущем и обеспечить своим детям здоровую и счастливую жизнь, — подытожила Хайкина.

Ранее детский эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско рассказала, что причиной появления сахарного диабета у детей может быть генетическая предрасположенность, вирусы и дефицит витаминов. Она отметила, что на развитие заболевания также может повлиять неблагоприятная экологическая обстановка.