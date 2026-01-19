Психолог объяснила, как контролировать эмоции

Первая мысль при возникновении эмоций — самая важная, рассказала «Радио 1» психолог, психотерапевт Ольга Аванесян. Она отметила, что в переживании важны три пункта: мысль — спусковой крючок («он меня игнорирует»), мгновенная эмоция (обида, тревога, гнев), автоматическая реакция (колкость, уход в себя, вспышка).

Мы часто замечаем только второй и третий пункты, но надо смотреть выше. Вы не можете запретить себе чувствовать, но можете перехватить мысль, которая это чувство создала. Остановитесь после одной сильной эмоции, спросите себя: «О чем я только что подумал?» Просто осознайте эту связь, — рассказала Аванесян.

Психолог подчеркнула, что человек часто не успевает осознать первую возникающую мысль — тогда эмоции берут верх. По ее словам, это может приводить к конфликтным ситуациям.

Ранее психолог Анна Пакки рассказала, что анализ собственных эмоций может помочь вычислить токсичные паттерны поведения и искоренить их. Она отметила, что помочь может и работа со специалистом.