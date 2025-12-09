ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 04:20

Патофизиолог объяснил, как не привыкнуть к каплям от заложенности носа

Патофизиолог Степанов: чередование видов капель для носа спасет от привыкания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чередование разных видов капель для носа спасет организм от привыкания к этим лекарствам, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов. По словам патофизиолога, развитие устойчивости к препаратам индивидуально, но со временем возникает у каждого.

Для избавления от заложенности носа пациенты используют препараты, содержащие биологические вещества, повышающие тонус сосудов и снимающие отек. Однако частое использование приводит к тому, что рецепторы становятся менее чувствительными, развивается резистентность. Этот процесс строго индивидуален, но хочу отметить, что со временем любой человек становится устойчивым к лекарственному препарату. Чтобы не выработалась резистентность, рекомендуется менять капли, то есть периодически использовать средство с другим действующим веществом, — пояснил Степанов.

По его словам, полностью развившаяся резистентность может исчезнуть только после длительного перерыва в использовании конкретного действующего вещества. Врач добавил, что существуют немедикаментозные способы борьбы с заложенностью носа, не ведущие к зависимости.

Развившаяся резистентность к действующему веществу в каплях может исчезнуть, если препарат с его содержанием не принимать в течение года. Народным средством в лечении заложенности может являться промывание полостей носа гипертоническим раствором — соленой водой. К данному методу привыкание не развивается, — резюмировал Степанов.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что сосудосуживающие капли для носа могут спровоцировать инсульт у людей с повышенным давлением. Он уточнил, что однократное применение подобных лекарств не нанесет вреда здоровью.

