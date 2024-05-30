Нутрициолог назвала лучшие источники белка для окрошки Врач Ильичева: в окрошку лучше добавить отварное мясо или гребешки

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При приготовлении окрошки лучше использовать только цельные продукты, заявила в беседе с РИАМО врач-нутрициолог Ольга Ильичева. Она назвала отварное куриное или говяжье мясо, а также отварной язык наилучшими источника белка в блюде. Однако, по ее словам, их можно заменить и морепродуктами.

Можно сделать «морскую» окрошку с кальмаром или морским гребешком. Наихудший вариант — вареная колбаса — чаще всего содержит белок низкого качества, красители и избыток консервантов, — нутрициолог.

Специалист призвала заменить майонез в блюде на сметану. Заправлять суп стоит непосредственно перед употреблением. В противном случае, овощи при длительном нахождении в жидкости теряют вкус и пользу.

Диетолог Наталья Петрова ранее назвала кефир самой полезной заправкой для окрошки. Она добавила, что кисломолочный продукт содержит полезные для кишечника бактерии и будет отличной профилактикой от хронических воспалений.

Еще одним полезным супом в летнюю жару, по словам биолога Ирины Лялиной, станет свекольник. Он поможет насытить организм витаминами и микроэлементами, а также полезен для людей с болезнями гормональной и сердечно-сосудистой систем.