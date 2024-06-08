Названы три вещи, которые заставят полюбить бег Бегунья Гацоева: наушники, вода и хорошее настроение помогут полюбить пробежки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наушники, бутылка воды и хорошее настроение помогут начинающим бегунам полюбить пробежки и не бросить их спустя время, рассказала «Вечерней Москве» тренирующаяся на базе в столичных «Лужниках» бегунья Кристина Гацоева. С таким набором молодые бегуны начнут получать удовольствие от такого полезного времяпровождения на свежем воздухе. Бегуньи Татьяна и Анна Зуйковы также рассказали, чем отличаются между собой разные виды бега.

На короткие дистанции — спринт, бег с барьерами и препятствиями — и на длинные расстояния — полумарафон, марафон, сверхмарафон, трейлраннинг (бег по пересеченной местности), а также часовой бег, — поясняют спортсменки.

Новичкам альпинист и бегун Вячеслав Ткаченко советует обратить внимание на утренние или вечерние пробежки на стадионе или в парке у дома. Начинающим постигать азы бега важно следить за дыханием и пульсом, не превышая сильно скорость.

Лучше медленнее бежать, но заниматься этим стабильно изо дня в день, чем надорваться в первый раз, — подчеркнул спортсмен.

По словам тренера Марии Волынкиной, бег является травматичным видом спорта, поэтому спортсмену важно следить не только за дыханием, но и за техникой: пятка должна касаться земли в последнюю очередь, а основной вес тела ложиться на среднюю часть стопы. При пробежке тело должно быть расслабленным, а не скованным.