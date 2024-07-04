Назван напиток, утоляющий жажду в жару лучше холодной воды Терапевт Тимощенко: от жары может спасти горячий чай с мятой и без сахара

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Горячий чай поможет охладиться во время жары благодаря сосудорасширяющему эффекту, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она подчеркнула, в напиток лучше добавить мяту, мелиссу или ромашку, но не сахар. Эксперт отметила, что такой чай эффективнее прохладной воды.

Горячий чай помогает быстрее справиться с жаждой, чем прохладная вода. Горячий напиток позволяет эффективнее охлаждаться за счет повышения потоотделения. Горячий чай расширяет сосуды и помогает эффективнее отдавать энергию за счет потоотделения и, соответственно, охлаждаться. Важно, чтобы чай был без сахара, но добавить мяту, мелиссу или ромашку вполне возможно, — заявила Тимощенко.

Ранее диетолог София Кованова рассказала, что утолять жажду во время жары можно питьевой водой, в том числе минеральной, квасом, кефиром, а также смузи. Эксперт отметила, что на фоне жаркой погоды организм нуждается в дополнительных витаминах и минералах.

Врач-диетолог Нурия Дианова ранее заявила, что хумус (пюре из нута) подходит как для полноценного приема пищи, так и для перекуса в жару. По ее словам, это блюдо помогает стабилизировать уровень глюкозы. Она подчеркнула, что хумус богат растительным белком, жирами и углеводами.