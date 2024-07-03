«Есть все, но нет клетчатки»: россиянам назвали полезный продукт в жару Диетолог Дианова: хумус богат питательными веществами и полезен в жару

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Хумус (пюре из нута) подходит как на полноценный прием пищи, так и на перекус в жару, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» диетолог Нурия Дианова. По ее словам, это блюдо помогает стабилизировать уровень глюкозы. Кроме того, специалист отметила, что хумус богат растительным белком, жирами и углеводами. Она рекомендовала не есть слишком много этого продукта из-за его высокой калорийности, и добавлять к нему овощи или льняные хлебцы.

Там есть всё. Там жиров очень много, кальция. Но там нет клетчатки. То есть это само по себе блюдо, которое заменяет половину нижней части [тарелки]. Не хватает только клетчатки. То есть не хватает овощей. Он нам подходит как на приём пищи в жару, так и получается на перекус. Потому что от него потом глюкоза более стабильная, — сказала эксперт.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что сладкое мороженое в жаркую погоду лишь временно насыщает организм углеводами и жиром, но через некоторое время человеку снова захочется есть. По ее словам, это сочетание запускает процессы в поджелудочной железе, выработку ферментов и гормона инсулина. Диетолог отметила, что в этом случае у человека нарушается углеводный и жировой обмен.