Россиян предупредили о неожиданной опасности мороженого в жару Диетолог Лазуренко: употребление мороженого в жару нарушит углеводный обмен

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Сладкое мороженое в жаркую погоду лишь временно насыщает организм углеводами и жиром, но через некоторое время человеку снова захочется есть, заявила NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, это сочетание запускает процессы в поджелудочной железе, выработку ферментов и гормона инсулина. Диетолог отметила, что в этом случае у человека нарушается углеводный и жировой обмен.

В жару очень хочется мороженого, но главное — не попасть в ловушку. Холодное сладкое мороженое насыщает, но, с другой стороны, насыщает только углеводами и жиром. Эта комбинация слишком активно запускает процессы в поджелудочной железе, вырабатывается много ферментов, гормона инсулина, который может сбивать углеводный и жировой обмен. Такое насыщение не держится долго, — отметила Лазуренко.

Она подчеркнула, что после употребления мороженого человек вновь испытает потребность в еде из-за снижения уровня глюкозы. По словам врача, это может «сыграть злую шутку» и спровоцировать переедание.

Ранее Лазуренко заявила, что в жаркую погоду снижается аппетит, но при этом важно не уходить от базовых приемов пищи: завтрака, обеда и ужина, сделав их несложными и не очень насыщенными. Она посоветовала отказаться от жареной еды и сладких напитков, отдав предпочтение овощам, яйцам, рыбе и нежирной птице.