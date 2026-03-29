Липосакция: целлюлит, кому нельзя, делают ли мужчинам. Ликбез от хирурга

Вокруг лазерной липосакции много мифов и заблуждений: от исключительно «женской» процедуры до ее эффективности. Пластический хирург Зухра Балакеримова в интервью NEWS.ru ответила на ряд наболевших вопросов о данной операции, а также развеяла основные опасения.

Сразу ли меняется фигура после липосакции

После липосакции часто возникают отеки, которые могут временно увеличивать массу тела, маскируя реальный эффект от процедуры. Данная операция направлена на разрушение жировых клеток и уплотнение кожи в обработанной зоне. В первые недели после вмешательства вес может даже увеличиться, хотя визуальные контуры тела станут более четкими по мере спадания отека.

Липосакция позволяет эффективно моделировать талию, бедра, живот и другие участки, где привычные диета и тренировки дают слабый результат. Техника не предназначена для лечения ожирения: она корректирует контуры, снижая локальные объемы, но не заменяет систему питания и физическую активность.

Жировая ткань разных людей по плотности и структуре отличается, поэтому одинаковый объем аспирированного материала может иметь различную массу. Например, при удалении пяти литров содержимого у одного пациента вес уменьшится только на пару килограммов, а у другого на все пять — все зависит от того, насколько «легкий» или «плотный» был жир.

Количество удаляемого материала зависит от объема проблемной зоны, состояния кожи и общего здоровья пациента. Главное — улучшение пропорций и силуэта, а не масштабная потеря массы тела.

Делают ли липосакцию сразу нескольких зон за одну процедуру

Липосакция сразу нескольких зон не только возможна, но и эффективна. Рекомендуется обрабатывать не больше пяти участков тела за один сеанс. Для выполнения лазерной липосакции в нескольких зонах одновременно врач должен обладать высоким уровнем профессионализма и внимательно относиться к каждому шагу.

В первую очередь специалист тщательно изучает состояние здоровья пациента, оценивает количество жировых отложений и разрабатывает наиболее подходящую схему вмешательства.

Отдельно стоит выделить круговую липосакцию ног, которая позволяет скорректировать сразу несколько проблемных зон: бедра, голени, колени и даже внутреннюю поверхность бедра. Такой подход дает потрясающий результат: ноги становятся стройнее и подтянутее, а контуры тела — более гармоничными.

Пять главных зон для липосакции

Область рук, особенно плечевой участок и зона подмышек, часто вызывает недовольство из-за дряблости и локального скопления жира. Липосакция помогает уменьшить объем и сгладить контур, делая руки визуально более стройными и подтянутыми. При этом стоит обращать внимание на состояние кожи: если она слишком растянута, только одной процедуры может быть мало.

Живот — не менее популярная зона. Здесь часто накапливаются устойчивые жировые отложения, которые плохо поддаются коррекции диетой. Липосакция может выполняться локально в верхнем или нижнем отделе живота либо в полном объеме, включая боковые области.

Подбородок и область под ним — это зоны, где даже небольшое количество жира сильно влияет на профиль лица. Липосакция с тонкими канюлями помогает выгодно подчеркнуть линию нижней челюсти и шеи.

Под круговой липосакцией ног подразумевают комплексное вмешательство: бедра, внутренние поверхности, ягодицы и иногда голени. Такой подход позволяет получить пропорциональный результат и избежать дисбаланса контуров.

Липосакция талии убирает «боковые валики» и подчеркивает изгибы корпуса, что особенно заметно при сочетании с моделированием живота и спины. Важна симметрия и аккуратное распределение объема, чтобы избежать неровностей и сохранить плавность линий.

Кому нельзя делать липосакцию

Прежде всего лазерную липосакцию категорически нельзя проводить беременным женщинам, а также тем, кто находится в периоде грудного вскармливания. Не менее серьезным противопоказанием являются активные инфекционные процессы, локализованные в зоне предполагаемого вмешательства, а также системные инфекции.

К абсолютным противопоказаниям относятся тяжелые нарушения свертываемости крови. В таком состоянии хирургическое вмешательство крайне рискованно, поскольку существует опасность кровотечений. Выраженные сердечно-сосудистые или дыхательные нарушения также могут стать препятствием для проведения лазерной липосакции. Особую опасность во время лазерной липосакции представляют злокачественные новообразования, находящиеся в стадии активного роста.

В каких случаях липосакцию делают мужчинам

У представителей сильного пола жир чаще накапливается в области живота и боков, создавая так называемые пивной живот и спасательный круг. Лазерная липосакция эффективно борется с локальными отложениями в этих участках, улучшая линию талии и боковые контуры.

Помимо живота, проблемными зонами являются грудь, спина под лопатками и шея с подбородком. Руки, внутренние поверхности бедер и коленные области также можно корректировать, но требуется аккуратная оценка тонуса кожи. Ключевое показание для липосакции — наличие локальных жировых отложений у мужчин с относительно стабильным весом и упругой кожей.

Можно ли делать липосакцию при варикозе

Несмотря на свою кажущуюся безопасность, липосакция оказывает заметное влияние на обменные процессы в обработанной зоне. Это делает ее потенциально опасной для людей с нарушениями в работе сосудистой системы, в частности — с варикозом.

При этом заболевании нарушается работа венозных клапанов, приводя к застою крови. Стенки сосудов становятся более тонкими и уязвимыми, возрастает риск образования тромбов и развития воспалительных процессов.

Липосакция на нижних конечностях сопряжена с повышенным риском из-за высокой распространенности варикозного расширения вен в этой области. Хотя существует общий запрет на проведение процедуры при варикозе, в некоторых случаях решение может быть оправданным.

Во-первых, заболевание должно находиться на ранней стадии, без выраженных нарушений венозного кровотока. Во-вторых, зона планируемой липосакции должна быть территориально удалена от пораженных варикозом участков — например, можно рассматривать зону лица или рук.

В-третьих, пациент обязан пройти комплексное обследование у флеболога. И, наконец, врач должен провести тщательный анализ соотношения потенциальной пользы и рисков, учитывая общее состояние здоровья пациента.

Убирает ли липосакция целлюлит

Липосакция способна лишь облегчить борьбу с целлюлитом, но не является окончательным решением проблемы. Для достижения максимального результата процедуру следует сочетать с мезотерапией и массажами.

Лазер не всегда воздействует на фиброзные перегородки, которые играют ключевую роль в формировании бугров и впадин при целлюлите. Надо понимать, что целлюлит — это не просто локальный жир, это комплекс изменений подкожной ткани, включая застой жидкости, нарушение микроциркуляции и фиброзные тяжи.

Липосакция помогает избавиться от некоторого количества подкожного жира и может способствовать выравниванию поверхности кожи. При сильном фиброзе и наличии глубоких соединительнотканных тяжей операция зачастую не устраняет сами «канаты», приводя к сохранению видимых неровностей.

Для более выраженного эффекта против целлюлита стоит комбинировать липосакцию с процедурами, направленными на фиброз и микроциркуляцию. Это могут быть ручные и аппаратные методики миостимуляции, фракционные лазеры, мезотерапия и массажи, а также введение рассасывающих препаратов в проблемные участки.

